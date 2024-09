Des recrutements en toute simplicité chez Socopa

Jeudi 12 septembre, l'entreprise de transformation et de conservation de viande Socopa organise son neuvième café-recrutement. "Chaque année, l'entreprise enregistre 20 à 30 départs en retraite", souligne Mickaël Canu, le directeur de la société. Ce rendez-vous annuel lui permet donc de renouveler les effectifs après les départs.

Un recrutement en toute simplicité

L'événement se déroule en continu de 10h à 19h au site Socopa de Coutances. "Pour venir, il n'y a pas besoin de rendez-vous, ni de CV ou de lettre de motivation. Les gens arrivent et on discute autour d'un café", explique le directeur. Habituellement, l'entreprise accueille environ une centaine de candidats dans la journée.

Seuls la volonté et le dynamisme sont requis

Aucune compétence particulière n'est attendue des candidats, "juste de la volonté et du dynamisme", détaille Mickaël Canu. Le candidat retenu effectuera une semaine de mise en situation pour découvrir le métier. "Ensuite, il suivra une formation de six mois au sein de l'entreprise. A la fin de ce semestre, l'employé aura une équivalence CAP et un poste en CDI chez Socopa."