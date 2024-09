Près de Villedieu-les-Poêles. Deux blessés graves dans un choc entre un tracteur et une voiture

Deux personnes ont été grièvement blessées sur les routes de la Manche, jeudi 5 septembre vers 20h30. Un tracteur et une voiture sont entrés en collision au Mesnil-Garnier, près de Villedieu-les-Poêles, au lieu-dit le Couvent. Un homme de 61 ans et une femme de 60 ans ont été éjectés de l'engin agricole et donc grièvement blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital d'Avranches et à celui de Granville.

Dans la voiture, deux hommes de 31 et 22 ans ont été légèrement blessés et ont été dirigés vers l'hôpital de Granville. Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.