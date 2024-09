Coutances. Une journée exceptionnelle pour l'Urban Ride

A Coutances, l'Urban Ride fera son grand retour le 14 septembre avec une troisième édition qui promet d'être exceptionnelle. L'événement, consacré à la mise en lumière des sports de glisse, est organisé par l'association MaunaKéa et la municipalité de Coutances. Il se déroulera de 10h à 18h sur le parvis de la cathédrale.

Des activités pour toute la famille

Concours d'escalade, démonstrations de BMX, de skate-board et de skim-board, rencontre avec les riders, les animations ouvertes gratuitement au public s'enchaîneront tout au long de la journée. Les visiteurs âgés de plus de 7 ans pourront même s'essayer aux différents sports de glisse. Des activités découvertes seront mises en place pour les plus petits. "On voulait vraiment que les gens puissent venir en famille à cet événement", souligne Emmanuelle Leprovost, responsable communication de Coutances

Les meilleurs riders de France attendus

Pour clore cette troisième édition, l'association MaunaKéa a prévu un spectacle final unique en France. "La crème de la crème des riders sera présente pour le spectacle", confie Alexis Rolline de MaunaKéa en souriant. L'association attend notamment Jack Watts qui a atteint le niveau des Jeux olympiques en BMX ou encore Jeremy Dominges, membre de l'équipe de France de roller. Au total, une dizaine d'athlètes de très bon niveau se relaieront sur les rampes pour le show qui commencera à 18h.