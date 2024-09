Insolite. Un album Panini… sur les skippers du Vendée Globe

C'est un nom qui fleure bon la cour de récré. Panini lance pour la première fois un album consacré aux skippers du Vendée Globe. Disponible à partir du mercredi 4 septembre, il sera consacré à la dixième édition du tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. Quarante skippers s'élanceront, dimanche 10 novembre, pour "L'Everest des mers" auquel participent cette année le Havrais Charlie Dalin, le Manchois Louis Duc et le Cauchois Manuel Cousin.

175 stickers à collectionner

Au total, 175 stickers sont à collectionner - dont 40 brillants ! - répartis sur 56 pages qui présentent les skippers de cette édition et racontent leur quotidien en mer pendant les deux à quatre mois que dure leur course. L'album présente aussi des légendes du Vendée Globe et évoque les phénomènes climatiques auxquels sont confrontés les marins, les principaux points de passages de l'épreuve, les outils pour mieux naviguer et protéger l'océan, etc. Il sera vendu notamment chez les marchands de journaux.