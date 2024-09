Environnement. Se baigner dans la Seine à Rouen, un rêve lointain ?

Les images ont fait le tour du monde cet été. Triathlètes, paratriathlètes et nageurs en eau libre étaient de retour dans le fleuve pour les Jeux de Paris 2024, après 100 ans d'interdiction de baignade dans le fleuve. Si la qualité de l'eau n'a pas toujours été au rendez-vous lors des épreuves olympiques, la Ville de Paris table toujours sur une baignade possible pour le grand public à horizon 2025. Cette ébullition autour de la Seine semble faire quelques ricochets jusqu'à Rouen, où l'on se pose aussi la question d'une possibilité de baignade, à très long terme. Contrairement à la capitale, aucun calendrier n'est prévu et aucun chantier n'a été véritablement lancé à Rouen, mais l'expérience parisienne inspire les pouvoirs publics, même si les contraintes sont encore nombreuses. "On est en aval, et donc le débit et la profondeur sont plus importants à Rouen, ce qui accroît le danger", estime Hugo Langlois, conseiller métropolitain délégué en charge de la Seine, de la biodiversité et des forêts. Pour l'élu, les principaux obstacles à Rouen sont les conditions de baignade. S'ajoute à cela le trafic fluvial voire maritime (paquebot) en aval du fleuve qui est important dans la capitale normande. Il y a aussi le phénomène de marée : "Deux fois par jour, la Seine change de sens et le courant s'inverse extrêmement vite", poursuit Hugo Langlois qui souligne aussi l'absence de digue au niveau du centre rouennais.

Des zones de baignade

loin du cœur de Métropole ?

A l'exception de l'île Lacroix à Rouen qui comporte une digue semi-naturelle, il faudrait donc s'éloigner du centre pour profiter de la baignade sans danger. Des pistes sont à l'étude au niveau des affluents de la Seine tels que le Cailly, le Robec, l'Aubette ou l'Austreberthe. Et même sur des lieux plus en amont du fleuve, comme la base de loisirs de Belbeuf, ou même à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, où existe une berge "sablonneuse" non loin des anciennes écluses. Contactée, la mairie de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf dit ne pas avoir été consultée et s'en tient, pour le moment, à l'arrêté préfectoral d'interdiction de baignade toujours en cours. Les citoyens s'intéressent eux aussi à la baignade en Seine. Alexandre Fuzeau, médecin généraliste près de Rouen, la pratique régulièrement. Le praticien utilise la Seine comme terrain d'entraînement, lui qui est spécialiste de la nage en eau glacée. "Les règles en France sont trop drastiques et même trop limitatives en ce qui concerne la baignade en Seine, déplore le médecin. Il est tout à fait possible de se nager dans des eaux pas très propres, cela se fait ailleurs dans le monde. A Rio, en 2016, les athlètes s'étaient baignés dans une eau beaucoup plus sale." Les critères de baignade dépendent ainsi d'une directive européenne de 2006, établissant les seuils d'Escherichia coli et entérocoques intestinaux à ne pas dépasser dans les eaux intérieures. Alexandre Fuzeau, lui, n'est jamais tombé malade après ses bains de Seine. Il considère même que l'eau "impropre" peut avoir des vertus. "D'une manière générale lorsqu'on se baigne régulièrement dans une eau libre, le corps s'immunise… Le tout c'est de ne pas trop boire la tasse, tout est question de proportion."



Le débat devrait être relancé à nouveau à la rentrée. Deux collectifs citoyens, Un monde flottant et Bouillons Terres d'avenir, organisent un colloque, le 14 septembre, au niveau de la friche du quai Lescure à Bonsecours, pour évoquer la possibilité de baignades urbaines pour tous.