Paris 2024. La Phryge, mascotte des JO et idole des réseaux sociaux : vos moments préférés

France-Monde. Depuis le début des Jeux olympiques de Paris 2024, la Phryge, mascotte emblématique inspirée du bonnet phrygien, a enflammé les réseaux sociaux. Arrestation, course-poursuite, danse et initiation aux sports : les Phryges sont partout et surtout n'importe où, et on adore ça.