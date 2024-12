Bonne table à Caen. Le Bistrot a changé de propriétaire

Qui dit journée ensoleillée dit déjeuner en terrasse. Ça tombe bien, celle du Bistrot est plutôt grande. Sur l'esplanade des Rives de l'Orne, elle bénéficie d'un espace au soleil, et d'un autre plus à l'abri, avec une ribambelle de parasols. La décoration a totalement changé depuis le mois de juin et la reprise de l'affaire par Michael Leclercq. Commercial pendant une vingtaine d'années, il a décidé de revenir à ses premiers amours, lui qui fut sommelier et directeur d'hôtel. Sa passion pour le vin se ressent d'ailleurs bien à l'intérieur : les bouteilles font office de décorations sur les murs !

Développer l'activité

Le jeune personnel, une volonté du patron, m'apporte la carte. "Ils ont le sourire", me dit-il. Ce n'est pas faux. A l'image d'un bistrot, on y retrouve le fameux croque-monsieur, des salades, des pièces de viande, ou encore un plat du jour, toujours à 11,90€. Aujourd'hui, c'est un filet mignon sauce moutarde avec frites. Je passe mon tour, le burger le Normand est trop alléchant. Généreux en sauce camembert, de quoi accompagner parfaitement mes frites, il coûte 14,90€. J'y ajoute ensuite une mousse au chocolat à 5€, faîte maison, avec le renfort "d'une pâtissière récemment embauchée", me glisse le gérant.

Au moment de régler, je découvre dans la salle un imposant écran géant. "On essaie de développer l'afterwork, qui n'existe pas trop ici aux Rives de l'Orne, explique Michael Leclercq, qui a cherché pendant six mois l'établissement idéal, séduit notamment par l'emplacement de celui-ci. On diffuse les événements sportifs, et j'ai remarqué qu'il y avait déjà une belle ambiance pendant l'Euro de football." S'il remarque d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle clientèle depuis son rachat, il se réjouit de voir que l'ancienne continue de fréquenter le restaurant. "Notre offre élargie sur les verres de vin commence aussi à prendre, j'aime faire goûter et en parler", conclut-il.

Le burger le Normand.

Pratique. Le Bistrot, 4 esplanade Léopold Sédar Senghor à Caen. Ouvert tous les jours de 9h30 à minuit. 02 31 84 44 44.