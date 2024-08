Périers. Un homme blessé à coups de couteau après une altercation

A Périers, lundi 26 août dans la soirée, vers 21h30/22h, un jeune homme de 22 ans a reçu un coup de couteau lors d'une bagarre. L'altercation entre cette victime, un de ses amis et un groupe a eu lieu dans plusieurs endroits de la commune, avec une première rencontre entre les personnes impliquées dans le centre-ville, et puis une deuxième un peu plus tard, toujours dans la même commune. L'autre jeune homme qui accompagnait la victime, du même âge qu'elle, a reçu des coups de poing. La gendarmerie enquête pour identifier et retrouver les protagonistes de cette bagarre, notamment trois personnes qui ont attaqué les deux blessés.

Le jeune homme de 22 ans a été emmené à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.