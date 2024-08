Sorties. Une association pour redynamiser les traditionnelles foires de la Manche

De plus en plus de contraintes pèsent sur les foires de la Manche. Pour y faire face, les organisateurs de cinq foires du département ont choisi de s'allier en relançant l'association Foire millénaire de la Manche. "L'association a été créée en 2009, nos prédécesseurs n'avaient mis en place qu'un site internet et des statuts", explique Jean Joubin, élu de Saint-Hilaire-du-Harcouët et président de l'association. "Beaucoup de contraintes se sont alourdies ces dernières années, il est très important de s'unir pour y faire face ensemble", rapporte Stéphanie Maubé, la maire de Lessay. Cinq villes de la Manche ont rejoint le projet : Lessay, Brix, Saint-James, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Gavray-sur-Sienne.

Des foires entre enjeux et difficultés

Lors du réveil de l'association il y a deux ans, les membres ont commencé par une phase d'observation. Ils relèvent notamment la volonté commune de "redynamiser les foires". "Les personnes plus âgées sont très présentes pendant la journée sur l'événement alors que les jeunes adultes s'y donnent rendez-vous le soir. Il nous manque la tranche des 30-40 ans", confie la maire de Lessay. L'association fait face aussi aux contraintes de sécurité. "Depuis les attentats de Nice en 2016, la sécurité a été fortement renforcée sur nos événements. On compte notamment un gendarme pour 1 000 visiteurs." Forces de l'ordre, pompiers, médecins, ces mesures impliquent des coûts qui sont loin d'être insignifiants. "Pour la foire de Lessay, le budget sécurité s'élève à 150 000€. Il a triplé en quelques années", explique encore la maire.

Faire perdurer les foires pour le rayonnement du département

Les cinq villes ont relevé la volonté de moderniser les foires tout en conservant leur aspect traditionnel. "Ces événements font partie du patrimoine immatériel de la Manche. Elles sont très importantes pour le rayonnement de notre département. L'un de nos défis est donc de les faire durer" confie Stéphane Lecomte, le maire de Gavray-sur-Sienne. Bien qu'elles ne soient pas directement menacées, l'association a bien l'intention d'améliorer les événements. "Nous avons donc lancé une campagne de communication pour les faire mieux connaître", expliquent les membres de l'association. Un nouveau visuel entre modernité et tradition parfaitement à l'image des cinq foires a donc fait son apparition : "Nous avons aussi recruté un grand nombre de bénévoles, qui sont encore malheureusement trop peu nombreux" soulignent les élus.

Les cinq foires se dérouleront à tour de rôle entre le 6 septembre et le 12 novembre. Elles accueilleront encore cette année quelques centaines de milliers de visiteurs. "Malgré ces difficultés, ce sont des événements magnifiques et on a beaucoup de plaisir à préparer et à vivre ces événements", confient unanimement les membres de l'association.