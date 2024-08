Les Traversées Tatihou. Le Val de Saire enflammé au son des musiques du monde

Du jeudi 22 au dimanche 25 août, le festival de musique Les Traversées Tatihou a animé une fois de plus les communes du Val de Saire. Pour l'ouverture de la trentième édition, 1 350 festivaliers ont traversé l'estran reliant Saint-Vaast-La-Hougue à l'île de Tatihou jeudi 22 août en début d'après-midi. Ce rassemblement marquait le début d'une série de 46 concerts et 37 animations entre l'île, la côte et toutes les communes du Val de Saire. "Tatihou s'est transformé cette année plus que jamais en un lieu où la musique, l'art et la convivialité fusionnent pour créer une expérience joyeuse et festive", confie le président du Département, Jean Morin, dans un communiqué.

Un festival reconnu en France et à l'étranger

Les organisateurs ont enregistré cette année près de 12 000 festivaliers sur les 4 jours de l'événement. Parmi eux, 70% venaient du grand quart Nord-Ouest de la France et 240 visiteurs arrivaient de l'étranger. Alan Stivell, Mes souliers sont rouges ou Lewis Evans faisaient partie des 343 artistes de 12 nationalités différentes qui se sont relayés sur la scène pour enflammer l'île au son des musiques inspirées du monde entier. "Presque tous les concerts ont affiché complet, preuve de la reconnaissance du public", souligne encore le président du Département. Après avoir longuement préparé l'événement en amont, les équipes techniques, assistées de 120 bénévoles, ont assuré le bon déroulement des rendez-vous.

La date de la 31e édition déjà fixée

Le président du Département invite les festivaliers, les bénévoles et les artistes pour la prochaine édition. Le rendez-vous est déjà fixé à la semaine du 9 au 13 août 2025. Le Département annonce "5 jours de musique, de rencontres et de partage au rythme des marées".