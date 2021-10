Un Haut-Normand trie 47 kg d'emballages par an

En 2011, ce sont 84.727 tonnes de déchets ménagers qui ont été recyclées, soit une moyenne de 47 kg par habitant, un peu en-deçà de la moyenne nationale (49 kg par habitant). Un an plus tôt, ce chiffre s'établissait à 46,5 kg/habitant.

"En Haute-Normandie, les chiffres 2011 indiquent des performances de tri stables ou en hausse, tous matériaux confondus", infique Eco-Emballages. La collecte du verre a ainsi atteint 28,82 kg/habitant (contre 28,66 kg en 2010), celle du papier et du carton 7,99 kg/hab (7,11 kg en 2010), celle des bouteilles et flacons en plastique 3,67 kg/habitant (3,49 kg/habitant) et celle de l'acier et de l'aluminium 1,55 kg/habitant (1,48 kg/habitant).

A noter l'implication croissante des entreprises de la région, dont les contributions financières en faveur du tri des déchets ont augmenté de 36% depuis 2009.

En France, le taux de recyclage des emballages ménagers atteint désormais 67%, en hausse de 3% par rapport à 2010.