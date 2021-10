Autisme : deux rendez-vous à Caen

Un colloque sera organisé le jeudi 18 octobre, à partir de 13h30, à l'IRTS de Basse-Normandie, installé à Hérouville. Objectif : faire connaître les recommandations de la HAS et de l'ANESM pour l'accompagnement des enfants et adolescents autistes et pour clore l'année de l'"Autisme Grande Cause Nationale 2012".

Dans la foulée, un concert sera organisé le dimanche 21 octobre avec des musiciens autistes. Ils se produiront à partir de 17h à l'auditorium de l'abbaye aux Dames de Caen (entrée libre).

Le programme du colloque le 18 octobre :

12 h – 13h30 : restauration rapide - 13 h 30 : accueil

13h45 – 15 h : Franck RAMUS, directeur de recherches au CNRS, au Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Département d’Etudes Cognitives, Ecole Normale Supérieure à Paris. "L’hypothèse neuro-développementale de l’autisme"

15h – 15h45 : Danièle LANGLOYS, présidente d’Autisme France : "les recommandations de la HAS et de l’ANESM" : comment les appliquer ?

16h – 16h30 : Annie COLETTA, Directrice de la MDPH du Calvados : "Instantané de la situation des enfants autistes et TED dans le Calvados" - une enquête de la MDPH 14

16h45 – 17h45 / 18h : table ronde sur la formation des professionnels : représentants de l’ARS, de l’IRTS, du CRA, le l’UFR de psychologie – Université de Caen