Décès du caporal-chef Loïc Lenoir. Les habitants de Pontorson et la famille des pompiers sous le choc

L'émotion est très forte chez les pompiers de la Manche après le décès du caporal-chef Loïc Lenoir à l'âge de 59 ans happé dimanche 18 août, dans l'après-midi, par un train alors qu'il sauvait une femme âgée tombée à un passage à niveau.

"Une figure du sud-Manche"

Loïc Lenoir, marié et père de deux enfants, était "une figure du sud-Manche". "Le caporal-chef Lenoir, c'est 36 ans d'ancienneté, un engagement fort et constant, c'était quelqu'un qui était toujours prêt à rendre service, quelqu'un de très humble, tellement attachant", précise le capitaine Cédric Palmier, chef du groupement des territoires par intérim au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche. "Il a sauvé une femme dans un danger mortel et ce, au péril de sa vie. Cette action le résume tout entièrement, le don de soi, le soin aux autres personnes."

La poursuite de l'activité

Dès la nuit suivant le drame, les sapeurs-pompiers de Pontorson mobilisés ont tenu à prendre leur service en cas d'intervention. Le capitaine Cédric Palmier s'est rendu à la caserne de Pontorson dimanche 18 août, dans la soirée. Sa mission était d'accompagner les personnels pour faire face à ce drame en lien avec le chef de centre local et rendre hommage à Loïc Lenoir. "Nous avons réuni l'ensemble des personnels du Centre d'incendie et de secours (CIS) de Pontorson-Le Mont-Saint-Michel hier (dimanche) soir pour leur annoncer la terrible nouvelle", précise Cédric Palmier. "Dans ces moments-là, l'entraide est forte et ce sont les pompiers des autres casernes qui ont pris le relais en cas d'urgence. Sauf que les personnels de Pontorson ont souhaité poursuivre leur activité de sapeur-pompier dès la nuit et ça, c'est ce qu'aurait voulu le caporal-chef Lenoir qui faisait preuve d'une très grande disponibilité au sein de cette caserne."

Cédric Palmier Impossible de lire le son.

La commune sous le choc

En plus d'être sapeur-pompier volontaire, Loïc Lenoir était également agent municipal dans la commune de Pontorson. Un métier qu'il effectuait en plus de sauver des vies depuis 36 ans. Le maire André-Jean Belloir le connaissait depuis plus de 50 ans, ils étaient même à l'école ensemble lorsqu'ils étaient enfants : "Loïc était apprécié, profondément gentil et très respecté, c'était quelqu'un de serviable et investi dans de nombreuses associations."