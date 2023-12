Sud-Manche. Trois personnes intoxiquées par les fumées après l'incendie d'une maison

Peu avant 19h, dimanche 10 décembre, trois personnes ont dû être prises en charge par les sapeurs-pompiers après un incendie dans le salon d'une maison située rue des Moulins-Moidrey, à proximité avec la RN175 à Pontorson.

Un feu d'origine accidentelle

Ces trois victimes, deux hommes âgés de 48 et 73 ans et une femme de 71 ans, ont été légèrement intoxiquées par les fumées. Le feu serait d'origine électrique. L'intervention a mobilisé des sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Avranches, Pontorson et Saint-James. Des collègues de Pleine-Fougères et de Val-Couesnon, en Ille-et-Vilaine, sont également venus prêter main-forte, soit 13 soldats du feu mobilisés au total.