Bonne table à Caen. Un déjeuner aux saveurs d'Asie chez Marta

En remontant la rue Caponière, je pousse la porte du restaurant Chez Marta et trouve face à moi un petit établissement chaleureux pouvant accueillir une petite vingtaine de couverts. La salle, aux murs bleus, est décorée de plusieurs caractères asiatiques. Depuis le plafond descendent ces fameuses lanternes orangées, qui me font tout de suite penser à une rue de Tokyo ou de Séoul. "On s'est renseigné avec mon mari : au Japon, quand il y a des lanternes rouges, cela veut dire qu'on peut manger à cet endroit", m'explique après coup Marta Murat, la propriétaire.

Retour aux sources

Après des années passées derrière les cuisines de la Tour Solidor rue Ecuyère, elle a enfin trouvé le bon moment pour lancer son affaire. D'origine mongole, elle propose une carte représentant toute l'Asie. Elle énumère "le ramen c'est japonais, le bobun est vietnamien, le dimsum, de Mongolie…" D'ailleurs, elle n'a rien laissé au hasard. L'an passé, Marta Murat est retournée sur son continent pour suivre une formation culinaire !

En entrée, je partage avec mon amie des nems, ainsi que des gyozas. Parfaite mise en bouche à 4€ l'assiette. Place ensuite au plat principal : ce sera un ramen. J'opte pour le Tokyo, avec du bœuf. C'est un peu épicé, mais très bon. Les nouilles de blé faites maison sont excellentes. Des versions au poulet et au porc existent aussi, nommées Kyoto et Osaka, également à 11,90€. En dessert, je me laisse tenter par une gourmandise pas vraiment asiatique, puisque ce sera une crêpe Nutella affichée à 3€. Ajoutez à cela un thé glacé fait maison et excellent à 2,50€, et vous avez un repas copieux bon marché. Je comprends mieux pourquoi Marta m'assure avoir déjà des habitués en quelques mois à peine. "Certains viennent même trois fois par semaine", se réjouit-elle.

Le ramen bœuf.

Pratique. Chez Marta, 21 rue Caponière à Caen. Ouvert tous les midis et soirs sauf le mercredi et le dimanche. Fermé le lundi midi. 02 61 92 49 93.