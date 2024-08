Ouistreham. Une baleine à bec "très rarement observée" sauvée par les gendarmes

C'est un animal qui ne fait l'objet que de "très rares observations" selon le Groupe mammalogique normand. Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet, une baleine à bec, aussi nommée mésoplodon de Sowerby, a été aperçue au niveau du terminal du ferry de Ouistreham, dans les enrochements du canal de Caen à la mer.

Une baleine à bec méconnue au niveau international

L'individu d'environ 2m50 s'est échoué, mais a été secouru par la brigade nautique des gendarmes de Ouistreham. La marée montante a aussi été d'une grande aide. L'animal se trouvait dans un bon état physique, et n'a pas été observé à nouveau sur le littoral les jours suivants, ce qui est bon signe.

Cette espèce est assez exceptionnelle en France, et donc dans notre région. "En Normandie, seulement 15 échouages ont été recensés depuis 1825, tous ont eu lieu entre août et novembre. Plusieurs hypothèses peuvent être mises en avant, telle que la migration saisonnière ou la prospection alimentaire", poursuit le Groupe mammalogique normand. Cette baleine à bec a plutôt pour habitude d'être discrète et de nager dans les abysses.