Près de Caen. Amateurs de frisson et d'aventures audacieuses : on a trouvé votre activité de l'été. En sortirez-vous vivants ?

Préparez-vous à vivre une soirée mouvementée et terrifiante dans un dédale de maïs géant envahi par des créatures effrayantes.

Des frissons à tous les niveaux

Le labyrinthe propose plusieurs soirées thématiques, chacune adaptée à différents niveaux de frissons grâce à un baromètre de la peur. Que vous souhaitiez simplement frissonner un peu ou vivre des moments d'angoisse intense, il y en a pour tous les goûts.

Corn Horror Story

Plongez dans une enquête immersive au cœur du labyrinthe de maïs. Après avoir analysé une scène de crime, vous devrez interroger des suspects et démasquer le meurtrier qui rôde dans les parages. Cette aventure nocturne est déconseillée aux moins de 14 ans et nécessite une réservation préalable.

• Niveau de frissons : élevé

• Prix : 20€

• Déconseillé aux moins de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte)

Nuit de l'Horreur

A la tombée de la nuit, affrontez vos pires cauchemars dans la Nuit de l'Horreur. Zombies et autres créatures de films d'horreur envahissent le labyrinthe de maïs. Votre mission : échapper aux zombies affamés et résoudre une énigme finale pour sortir vivant. Cette activité est déconseillée aux moins de 10 ans et est également sur réservation uniquement.

• Niveau de frissons : très élevé

• Prix : 20€

• Déconseillé aux moins de 16 ans (les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte)

Réservations et informations complémentaires : ici