Alençon. Des équipements sportifs en centre-ville ? A vous de décider !

Et si le centre-ville d'Alençon devenait plus sportif ? La Ville dispose de plusieurs équipements sportifs en accès libre et ouverts à tous (terrain multisport, aire de fitness, terrains de basket, de tennis, skate park…), mais ces équipements sont pour la majorité en périphérie du cœur de ville. Pour ramener la pratique sportive en centre-ville, la municipalité a lancé une enquête publique, sous la forme d'un questionnaire en ligne, pour sonder les Alençonnais sur leurs souhaits de voir s'implanter des équipements sportifs en accès libre.

Des propositions innovantes

Parmi les propositions figurent une aire mixte de fitness et de musculation, un box de matériel en libre-service, des itinéraires numériques de footing passant par des lieux emblématiques de la ville ou encore une aire de tennis de table. Quelques innovations sont également présentées, notamment une zone de fitness avec un coach connecté et un but de football ou un panier de basket interactif.

Un exemple de panier de basket connecté, figurant parmi les équipements sportifs proposés par la Ville.

Se pose également la question du ou des lieux pour accueillir ces infrastructures. La Ville en soumet six, dont les parcs de la Providence, des Promenades et de la Pyramide. Le questionnaire est disponible jusqu'au 8 septembre. Les résultats obtenus permettront d'évaluer le type d'infrastructures sportives souhaitées par le plus grand nombre.

Pratique. Pour répondre au questionnaire : tinyurl.com/mvn5n44n