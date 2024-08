Normandie. Révolution'hair : les meilleurs jeux de mots des coiffeurs

On a toujours été très admira'tifs de l'ingéniosité des coiffeurs en ce qui concerne le choix du nom de leur salon. Des jeux de mots inven'tifs, révolution'hair, qui nous font sourire à chaque fois. On ne sait pas s'ils sont doués en coiffure, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont un humour à toute épreuve ; on vous a sélectionné les meilleurs jeux de mots de coiffeurs en Normandie.

Les classiques :

Changez d'Hair

• Adresse : Agneaux

• Téléphone : 02 33 05 08 66

De quoi vous permettre de prendre l'hair, et de ramener un peu de posi'tif.

L'Hair du Temps

• Adresse : Périers

• Téléphone : 02 33 46 62 57

Un salon qui s'adapte à l'hair de vos envies. Même si la mode c'est subjec'tif.

Hair Libre

• Adresse : Saint-Paul-de-Fourques

• Téléphone : 07 69 42 84 70

Pour des cheveux libres comme l'hair.

Tête en l'Hair

• Adresse : Courville-sur-Eure

• Téléphone : 02 37 23 81 49

Avec son concurrent, atmosp'hair.

Lun'Hair

• Adresse : Hudimesnil

• Téléphone : 06 26 69 45 69

Vous cherchez une coupe extraordin'hair ?

Popul'Hair Périers

• Adresse : Périers

• Téléphone : 02 33 07 35 12

Une coupe popul'hair pour être la plus attrac'tif de Normandie.

2 Mèches Avec Vous

• Adresse : Cherbourg en Cotentin

• Téléphone : 02 33 53 85 46

Pour un balayage extraordin'hair.

Christop'Hair

• Adresse : Rouen

• Téléphone : 02 35 71 96 03

Christop'hair ; le coiffeur le plus imagina'tif de Rouen.

Diffus'Hair

• Adresse : Duclair

• Téléphone : 02 35 37 50 78

Pour une diffusion de votre style capillaire sans mod'hair'ation.

Hair Contemporain

• Adresse : Pont-Hartrain

• Téléphone : 01 34 89 76 48

Pour des coiffures à la pointe de la mod'hair'nité.

Les plus créa'tifs :

Bulle d'Hair

• Adresse : Falaise

• Téléphone : 02 31 90 07 72

Pour une coiffure pétillante comme un bon diges'tif.

Atmosph'Hair

• Adresse : Caen

• Téléphone : 02 31 83 92 38

Pour ne faire qu'un avec l'univ'hair.

L'Infini Tif

• Adresse : Villerville

• Téléphone : 06 64 72 45 38

Et son salon concurrent : le subjonc'tif.

Mèche'en Look

• Adresse : Dives-sur-Mer

• Téléphone : 02 31 91 58 23

Une coiffure pleine de myst'hair.

Planet Hair

• Adresse : Saint-André-de-l'Eure

• Téléphone : 06 32 14 14 09

Objec'tif : la plus belle coupe de la t'hair.

Relook'Eure

• Adresse : Rugles

• Téléphone : 02 32 24 66 47

Un relooking de l'Eure, par l'Eure, pour l'Eure (et dans l'Eure !).

D~Koif'Fée

• Adresse : Evreux

• Téléphone : 02 32 33 31 45

Pour une coiffure extraordin'hair.

Boucle-La

• Adresse : Dreux

• Téléphone : 02 37 50 05 51

MD'hair, vous avez int'hair'et à rester silencieux !

Hair'Line Coiffure

• Adresse : Courville-sur-Eure

• Téléphone : 02 37 83 08 63

Une coiffure lég'hair comme un vol en a'hair'ospatial.

Barb'Eure Shop

• Adresse : Louviers

Ceux qu'on pref'hair : un jeu de mots imagina'tif bien de chez nous.

Un Hair d'Ange

• Adresse : Sainte-Scolasse-sur-Sarthe

• Téléphone : 02 33 28 83 65

Votre m'hair ne sera plus la seule à vous trouver angélique.

L'Etoile dans l'Hair

• Adresse : à domicile

• Téléphone : 07 70 72 50 99

Objec'tif : une coiffure pleine de lumi'hair.

Afrodisiac

• Adresse : à domicile

• Téléphone : 06 21 68 41 85

Un nom des plus suggest'ifs, pour vous rendre le plus attrac'tif possible.