Cherbourg. Un dégagement de fumée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Peu avant 20h, lundi 5 août, une alarme incendie s'est déclenchée sur le site de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de Cherbourg. La présence de fumée dans la salle de ventilation générale a été constatée sans départ de feu par l'astreinte IRSN et les sapeurs-pompiers engagés.

Une ingénieure prise en charge par les pompiers

"Par précaution les pompiers ont procédé à l'arrêt de pompes de ventilation et ont poursuivi, avec l'IRSN, leurs investigations sur l'ensemble du bâtiment pour trouver la cause de ce dégagement de fumée", explique l'IRSN. Aucune autre anomalie n'a été détectée. Les investigations se poursuivent ce mardi 6 août. Ce dégagement de fumée pourrait être dû à "la possible surchauffe d'un matériel de ventilation, sans départ de feu, n'entraînant aucun risque radiologique". L'ingénieure d'astreinte de l'IRSN prise en charge par les sapeurs-pompiers ne présentait pas de risque sur sa santé.