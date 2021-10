Nouveau "Largo Winch" le 19 octobre avec "Colère rouge"

Dans ce nouveau volet, l'aventurier milliardaire, impliqué malgré lui dans une affaire de trafic d'armes et de terrorisme, doit affronter la vengeance d'une femme.

A l'occasion de la sortie de cet opus, les éditions Dupuis et le site participatif My Major Company se sont associés pour proposer aux fans des contenus uniques et des rencontres exceptionnelles avec les auteurs, Jean Van Hamme et Philippe Francq.

Tous les fans participants à l'opération bénéficieront en avant-­première d'une lecture en streaming du nouvel opus. Les contributions plus généreuses recevront en retour une avant-première numérique du tome 18, un tiré à part (tirage supplémentaire et limité d'un extrait de planche), le documentaire Largo Winch en DVD ou encore un exemplaire dédicacé de la version grand format ou luxe de Colère Rouge.

Largo Winch est le héros d'une série de romans et de bandes dessinées imaginés par Jean Van Hamme. L'histoire du jeune homme devenu millionnaire après la mort de son père et héritier d'une des plus puissantes multinationales au monde a également été adaptée au cinéma et à la télévision.

Apparues d'abord sous forme de romans de 1977 à 1984, les aventures de Largo Winch ont connu la consécration en 1990, lorsque Jean Van Hamme a fait appel au dessinateur Philippe Francq pour transposer son héros en BD.

(Largo Winch, tome 18, Colère rouge, par Philippe Francq et Jean Van Hamme, aux éditions Dupuis, à paraître le 19 octobre, 12,95€ / édition luxe en grand format à 150€ - Site My Major Company : www.mymajorcompany.com/projects/largo-winch)