Rouen. Barbara Butch : de l'ouverture des JO à la clôture du Festival Normandie Impressionniste

La DJ Barbara Butch, qui a récemment défrayé la chronique par sa performance controversée à l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, marquera la fin du Festival Normandie Impressionniste. Elle se produira le 21 septembre à 21h, place de la Cathédrale à Rouen.

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, a exprimé sa fierté sur Twitter :

Barbara Butch, malgré les menaces et injures qu'elle reçoit, a su maintenir sa détermination et son engagement artistique. A la cérémonie d'ouverture des JO, elle a fait sensation avec une performance au milieu de drag-queens, y compris Nicky Doll, et des artistes comme Fauve Hautot et Philippe Katerine.

"Je suis extrêmement honorée d'avoir pu participer à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 en tant qu'artiste, et d'avoir partagé ma vision de la fête," a déclaré Barbara Butch.

Le Festival Normandie Impressionniste, qui célèbre ses 150 ans, s'étend du 22 mars au 22 septembre avec une programmation éclectique et pluridisciplinaire sur tout le territoire normand. La clôture promet d'être mémorable grâce à la présence de cette artiste audacieuse et talentueuse.