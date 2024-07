Orages. Des maisons et commerces inondés en Seine-Maritime et dans l'Eure

La Seine-Maritime et l'Eure étaient placées en vigilance jaune aux orages par Météo France. L'épisode, qui a éclaté dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet, a été violent par endroits. Au petit matin, en Seine-Maritime, les pompiers dénombraient 44 habitations inondées dans l'est du département, essentiellement en caves ou en sous-sols. Les communes du Bois-d'Ennebourg, de Martainville-Epreville, de Bois-l'Evêque et de Yerville ont été les principales concernées, mais aucun relogement n'est nécessaire.

A Saint-Etienne-du-Rouvray, une pharmacie a été touchée, toujours selon les pompiers. Une quinzaine de centimètres d'eau a été relevée dans le commerce qui devrait garder portes closes mercredi et jeudi. A Yerville, une imprimerie inondée va aussi devoir momentanément fermer ses portes. 10% du stock de ses matières premières a été détruit, indique le Service départemental d'incendie et de secours. Cinq centimètres d'eau ont aussi touché Autoliv à Gournay-en-Bray mais l'activité ne devrait pas être impactée.

Par ailleurs, un dégagement de fumée au niveau d'un transformateur électrique du centre commercial du Belvédère à Dieppe pourrait avoir été causé par un impact de foudre. La situation a été rapidement maîtrisée. En tout, ce sont 52 pompiers, dont une équipe spécialisée en risques inondations qui ont été mobilisés pendant la nuit.

Le département de l'Eure assez épargné

Dans l'Eure aussi, les pompiers étaient sur le qui-vive avec des moyens "prépositionnés par sécurité" dans le secteur de Lyons-la-Forêt. Finalement, seules quatre interventions ont été liées dans cette zone à des inondations de caves ou de sous-sols. Une maison a été davantage touchée par les eaux à Fleury-la-Forêt.

Seine-Maritime et Eure restent placées en vigilance jaune orage par Météo France. D'autres intempéries doivent frapper la Normandie dans le courant de l'après-midi.