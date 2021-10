Rugby : l'Ovalie assure l'essentiel

Le succès a pourtant été plus long que prévu à se dessiner. Caen n'a ouvert le score qu'en fin de première période. "Mener 7-0 à la mi-temps, ce n'est pas possible, déplore l'entraîneur-joueuse Stéphanie Provost. Au vu de la première mi-temps, le match aurait pu être très compliqué. C'est un avertissement."

Les petites erreurs commises lors des quarante minutes initiales se sont atténuées en deuxième mi-temps pour laisser place à trois essais supplémentaires. "C'était propre dans la maîtrise et la solidarité, positive Stéphanie Provost. Même si ça a été compliqué, on a su se remobiliser et ne pas trop s'agacer." Avec deux victoires et une défaite, Caen se positionne au quatrième rang du classement avant de se rendre à Sassenage dimanche 21 octobre.