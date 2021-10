Ligue 2 : Malherbe dans le bon wagon

Il le dit et le répète, depuis les premiers matchs de la saison. Patrice Garande "n'a pas encore vu d'équipes supérieures au Stade Malherbe Caen" cette saison en Ligue 2. Il l'affirme sans prétention, reconnaissant à Monaco des qualités individuelles et à Angers, un vécu collectif important. Mais il n'en doute pas. "Si les joueurs mettent à chaque fois ce qu'il faut dans l'agressivité et la détermination, s'ils jouent à leur niveau, je pense que c'est compliqué pour l'adversaire de gagner contre nous."

Caen a effectivement démontré au long des dix premières journées une qualité de jeu parfois très séduisante. Ceux qui s'étaient royalement ennuyés la saison dernière au stade d'Ornano – et qui n'ont pas déserté ses travées après la relégation – apprécient la patte Patrice Garande. Par le jeu, les Caennais ont signé de belles victoires, comme le 3-1 obtenu contre Auxerre ou les deux 4-0 réalisés devant Clermont et Istres.

Gagner en régularité

Ils n'ont pourtant pas toujours triomphé. Parfois, leur domination – une constante depuis le début de la saison – s'est montrée stérile, peu inspirée, trop molle. Le Stade Malherbe reste ainsi sur trois revers consécutifs à domicile, dont deux en Ligue 2 (Tours et Le Mans). Quand les Rouge et Bleu ne marquent pas rapidement, ils ont la fâcheuse tendance à perdre de vue leurs principes fondamentaux, dans le jeu au sol.

Caen déplore trois défaites en championnat. Il n'en comptait aucune au même moment de la saison 2009/2010, lors de sa dernière montée en Ligue 1. Les hommes de Patrice Garande ne sont jamais meilleurs que quand ils jouent sous la pression du résultat, en particulier après une défaite. En début de saison, il fallait un but de l'adversaire pour les voir prendre une autre dimension sur le terrain. S'ils étaient plus dans l'action que dans la réaction, les Normands ne seraient sans doute pas quatrièmes. Malgré tout, ils ne sont jamais qu'à deux longueurs de la première place occupée par Monaco.