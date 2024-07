Vassouy. Vous ne devinerez jamais ce qui a été inventé entre ces murs !

De l'extérieur, la maison du Clos Saint-Nicolas ne semble pas se démarquer : une petite bâtisse en pierre au détour d'un chemin, entourée d'arbres et d'un grand portail. Et c'est tout à fait voulu : l'anonymat et la discrétion étaient le but recherché.

Mais qui se cachait derrière ces murs ? Rien de moins que Michel Berger et France Gall ! Ces deux icônes de la chanson française avaient acquis cette demeure pour fuir les projecteurs et se ressourcer loin de l'agitation parisienne. Pour France Gall, cette maison était "un endroit merveilleux pour se reposer", comme elle le confiait le 25 avril 1993, lors de l'émission Fréquence Star.

Se reposer, mais pas seulement… C'est entre ces murs qu'a été conçu un monument de la chanson française : le célèbre titre "Résiste". Michel Berger y a écrit cette chanson intemporelle, interprétée par France Gall, qui a marqué des générations entières.

Ce n'est pas tout. C'est également dans cette maison qu'elle a reçu Laurent Boyer pour une interview mémorable, visible ici.