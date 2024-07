Seine-Maritime. L'Etat finance la construction de 2 500 logements à Penly pour cinq millions d'euros

Une signature officielle. Vendredi 19 juillet à Dieppe, en Seine-Maritime, le préfet a signé avec quatre intercommunalités et l'établissement public foncier de Normandie, les conventions financières permettant la mise en œuvre du dispositif "Territoire engagé pour le logement". Au total, "cinq millions d'euros de la part de l'Etat" sont à la clé, afin de "créer 2 500 logements d'ici 2027, dont un peu plus de la moitié pour les salariés travaillant à la construction de l'EPR2 de Penly".

Accueillir plus de 5 000 salariés

Le calendrier de ce dispositif "s'attache à répondre aux différents besoins du territoire". Parmi eux, "la nécessité d'accueillir plus de 5 000 salariés déplacés de l'EPR2 de manière progressive jusqu'au pic d'activité prévu en 2029-2030", et "de ne pas accroître les tensions sur le marché du logement". En effet, en février, le gouvernement a annoncé 22 opérations d'aménagement lauréates du programme "Territoires engagés pour le logement" afin de produire plus de 30 000 logements à l'horizon 2027 sur l'ensemble du territoire national.

Parmi les lauréats, une candidature normande s'est démarquée, l'agglomération de Dieppe Maritime et les communautés de communes de Terroir de Caux, Falaises du Talou et des Villes Sœurs. Chacune d'elles bénéficiera d'un accompagnement financier de l'Etat à hauteur de cinq millions d'euros afin de renforcer leur offre de logements à horizon 2027.

1 300 logements créés

Concernant l'EPR2, "ces besoins trouveront des réponses au travers d'une offre diversifiée reposant sur des places en campings, dans des bases de vie, en résidences hôtelières, mais aussi dans le parc privé", assure la préfecture de Seine-Maritime. Parmi les projets accompagnés via le programme, ce sont près de "1 300 logements qui seront créés, principalement dans le cadre de bases de vie, qui pour la plupart seront implantées sur des friches dans une démarche d'optimisation foncière".

Plusieurs projets nécessaires au Grand Chantier de l'EPR2, notamment des logements hors programme "Territoire engagé pour le logement", seront installés temporairement pour le chantier et retirés ensuite, conformément au projet de territoire signé par tous les acteurs le 14 juin dernier. "La construction de la future paire d'EPR2 ne pourra se faire dans de bonnes conditions que si le territoire est prêt à accueillir ce projet qui implique de nombreux et divers chantiers annexes", poursuit la préfecture seinomarine.

Un des autres facteurs du Grand Chantier, réside dans son après : "Dès la conception des projets, l'accent est mis sur leur future utilisation, une fois le chantier achevé."