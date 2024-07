Calvados. On connaît le nom des deux pandas roux nés au zoo de Jurques

Ginny et Bao, le couple de pandas roux au zoo de Jurques ont donné naissance à deux petites boules de poils le 3 juin dernier. On retrouve une femelle de 675 grammes et un mâle de 640 grammes. Après l'annonce sur leurs réseaux sociaux, le zoo de Jurques a proposé à ses abonnées de choisir un prénom pour ces deux nouveau-nés.

Soleil levant et espoir

Ces prénoms sont d'origine asiatique, dont cette espèce est originaire. La femelle s'appelle donc Asa, qui signifie "espoir". Et le mâle se nomme Arun, qui veut dire "soleil levant".

Pour le moment, Asa et Arun restent bien au chaud avec leur maman. Les plus chanceux pourront les apercevoir lors de courtes sorties et d'ici quelques semaines, "ils exploreront leur environnement en toute indépendance et croqueront leurs premiers bambous", indique le parc.