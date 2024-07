Calvados. Deux bébés pandas roux nés au zoo de Jurques ont passé leur visite médicale

Ils sont mignons… et rares ! Deux bébés pandas roux sont nés le 3 juin dernier au zoo de Jurques dans le Calvados. Le couple de pandas roux, Ginny et Bao, a accueilli ses bébés après une gestation de 130 jours. La femelle avait soigneusement aménagé un nid douillet dans les nichoirs mis à disposition, permettant une mise bas en toute discrétion.

Un mâle et une femelle

Les deux bébés ont quitté leur nichoir lundi 15 juillet pour effectuer une visite médicale. C'est aussi la première fois qu'ils entraient en contact avec l'être humain. Un vétérinaire est venu au parc zoologique pour effectuer un contrôle de santé et connaître le sexe des petits. Les deux boules de poils ont effectué leur première pesée, le vermifuge et le puçage. Résumé de la consultation : les deux mammifères sont en bonne santé. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle, qui pèsent respectivement 640 grammes et 675 grammes. Ils seront allaités par leur mère pendant environ trois mois avant de commencer à manger du bambou.

En 2019, Bao, notre mâle panda roux, et notre ancienne femelle avaient déjà eu des petits. Ces mammifères menacés font partie de la liste des espèces "en danger" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il ne reste que 10 000 pandas roux dans la nature et leur population continue de décliner. Le zoo de Jurques est le cinquième parc français à reproduire cette espèce en 2024.