[Photos] Zoo de Jurques. Avec la neige, "il y a de petites glissades chez les animaux"

"Se sentir privilégier d'observer le zoo sous la neige ? On n'a pas la vision du visiteur, mais on y est quand même sensible. Quand on découvre les allées toutes blanches, sans aucunes traces de pas, on apprécie l'instant !" Guillaume Ourry, codirecteur du zoo de Jurques, à Dialan sur Chaîne, est au petit soin de ses animaux en cette période de grand froid en Normandie. Depuis mardi 9 janvier, son parc zoologique est sous la neige, alors il prend des précautions.

Filer la patate chaude

Première mission, en amont, s'assurer que le chauffage fonctionne bien. "On va aussi dégeler l'eau, pour que les animaux puissent boire", poursuit-il. Lorsqu'il fait froid, le régime alimentaire des animaux évolue : ils mangent plus. "Les lions ou tigres font généralement une ou deux journées de jeûne dans la semaine. Quand il fait froid, ils mangent tous les jours", illustre Guillaume Ourry, qui a une astuce bien à lui. "En ce moment on fait cuire beaucoup de pommes de terre à distribuer chaudes, notamment aux primates, qui sont bien contents de se réchauffer les mains avec !"

Comment le zoo s'adapte au froid ? Impossible de lire le son.

N'allez pas dire à un tigre de Sibérie qu'il fait froid, il pourrait mal le prendre.

Des heureux et d'autres bien au chaud

Quand il neige, il y a les animaux qui sont heureux, comme le tigre de Sibérie, le loup arctique ou encore le panda roux, et ceux qui ne peuvent pas mettre le nez dehors. "Les plus petites espèces restent en intérieurs car elles sont fragiles." Avec un risque pour certains animaux : la glissade ! "Le matin, ils sont tout contents qu'on leur ouvre la porte, courent à toute vitesse, sans prudence, et ils glissent. Puis au fil des jours, ils comprennent", s'amuse Guillaume Ourry, citant notamment les antilopes parmi les cascadeurs. Voilà une des raisons pour laquelle les girafes sont privées de sortie, trop peu agiles.

Les antilopes dans la neige Impossible de lire le son.

Sous sa lampe à chaleur, le fennec fait ce qu'il peut pour se réchauffer.

Finalement, la plupart des animaux possèdent un enclos chauffé, et décident eux-mêmes de sortir ou non. "Les gens sont souvent surpris, mais par exemple, les lions adorent la neige, ils se roulent dedans", sourit le soigneur. La plupart des espèces s'adaptent finalement assez bien et, pour Guillaume Ourry, l'hiver est plus simple à gérer que l'été. "Pour lutter contre le froid, on peut chauffer. En été, c'est plus dur pour tout le monde : les animaux, mais aussi les soigneurs !" Et puis les coûts augmentent. L'hiver est synonyme d'une dépense énergétique plus importante, d'une hausse du besoin en nourriture et d'une absence de revenus liée à la billetterie.

"C'est la saison préférée du panda roux. Les gens se plaignent de ne pas les voir en été, car ils se mettent à l'ombre quand il fait chaud. En hiver, on a beaucoup plus de chance de les apercevoir", explique Guillaume Ourry, codirecteur du zoo de Jurques.