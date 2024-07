Eure. Réouverture du McDonald's de Gaillon : un nouveau départ après l'incendie

La mobilisation de l'entreprise, de la mairie et des services de l'Etat a permis d'achever les travaux de reconstruction en un temps record, au grand soulagement des salariés et des habitants, en attente depuis un an. Les Gaillonnais ont suivi avec attention la reconstruction rapide du restaurant situé dans la zone commerciale d'Auchan. Le nouvel établissement arbore un mobilier moderne, prêt à accueillir ses clients dans un cadre rafraîchi et contemporain.

"Bon courage à eux pour l'accueil des clients demain !" a déclaré le préfet de l'Eure, soulignant l'importance de cette réouverture pour la communauté locale. Cette initiative marque un nouveau départ pour le McDonald's de Gaillon, prêt à servir à nouveau ses célèbres burgers et frites à une clientèle enthousiaste.