Argentan. J'ai testé le scooter marin au centre aquatique

Qu'il pleuve ou qu'il fasse très chaud, voici une idée de sortie pour cet été dans l'Orne. Le centre aquatique d'Argentan propose tous les mercredis jusqu'au 28 août des sessions de scooter marin pour petits et grands. Une activité que j'ai pris plaisir à tester pour vous.

Sensations assurées

Les cris des enfants résonnent au centre aquatique d'Argentan. J'ai la chair de poule lorsque je sors des douches et que je m'approche du grand bassin, mais pas pour longtemps. Après quelques courtes indications sur l'utilisation du propulseur aquatique, je saute déjà à l'eau. Une fois la machine dans les mains, c'est parti pour un tour de scooter marin.

Accessible à tous sans limite d'âge, le scooter marin ne requiert que de savoir nager et d'être un minimum à l'aise dans l'eau. "Ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris comment gérer l'accélérateur, vous pourrez vraiment profiter des sensations", rassure Sasha Touati, maître-nageur au centre aquatique d'Argentan.

Jusqu'à 7km/h

Et des sensations, il y en a ! La machine permet de filer à une vitesse variant de 4 à 7km/h. Cela parait peu, mais dans une petite ligne de nage, c'est déjà très suffisant. Je commence doucement pour me familiariser avec le scooter. Au début, il est un peu difficile à manier, surtout pour garder une trajectoire stable. Quelques tours plus tard, je me sens plus à l'aise. Je trouve mon rythme et commence à vraiment profiter de l'expérience.

Le parcours est jalonné de cerceaux. Certains sont installés à la surface tandis que d'autres sont plongés jusqu'à 1,50m de profondeur. Passer à travers ces obstacles ajoute un peu de challenge et beaucoup de plaisir. La sensation de vitesse dans l'eau est grisante, et on a rapidement envie de repousser ses limites, d'aller plus vite et de plonger plus profondément.

Pratique. Les séances de scooter marin sont proposées tous les mercredis matin sur inscription. Prix d'une entrée à la piscine + 5€ l'activité.