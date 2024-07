Jullouville. Un festival d'artistes pour Grandes Marées

Le festival Grandes Marées débute samedi 20 juillet jusqu'au 28 à Jullouville. Une quatrième édition qui a vu grand avec une programmation riche et variée. L'on y retrouve quelqu'un qui se fait rare, Francis Cabrel, mais aussi Kyo, Jain, Olivia Ruiz, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Cali, FFF, Dyonisos ou Martin Solveig pour les artistes les plus connus.

Le festival propose aussi des découvertes musicales comme Charlotte Cardin, Aimé Simone, Anne Sila, Yamê, Lulu Van Trapp, Mimaa, Hyper Jacuzzi, Aliocha Schneider, Blond, The Orchid, Captain Sparks, Léopard Café et Cigale Do Brazil. Les artistes vont ainsi se succéder dans la station balnéaire en bord de mer.