Patrimoine . Au cœur de l'abbaye de Jumièges, "plus belle ruine de France"

Fondée en 654 par Saint Philibert, l'abbaye de Jumièges est renommée pour ses ruines majestueuses et son histoire fascinante. Détruite et reconstruite à plusieurs reprises, notamment après les invasions vikings et la Révolution française, elle est aujourd'hui ouverte aux visiteurs toute l'année. Des visites guidées permettent de découvrir les détails architecturaux et historiques du site, et le parc environnant offre un cadre idéal pour les pique-niques et promenades. Réputée comme étant la "plus belle ruine de France", elle est située dans un charmant village où vous pouvez déguster un repas à La Petite auberge, concocté par le chef Christophe Mauduit.

Pratique. Tarif : 7€ en plein tarif.