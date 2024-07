Santé. Contrats d'allocation d'études pour les étudiants en santé : une première, et c'est en Normandie !

Ce dispositif permet aux étudiants inscrits en dernière année dans les écoles et instituts de formation en santé de bénéficier d'une allocation financière en échange d'un engagement de 18 mois dans un établissement normand.

Un projet régional pour renforcer l'attractivité des métiers de la santé et lutter contre les déserts médicaux

Dans le cadre du Projet régional de santé 2023-2028, l'ARS Normandie, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place une feuille de route pour rendre les métiers de la santé plus attractifs et encourager l'installation des professionnels dans la région. Le CAE fait partie des initiatives visant à soutenir les futurs professionnels en leur offrant une aide financière et en facilitant leur entrée dans le monde du travail.

Modalités de la campagne de CAE 2024

L'ARS Normandie financera 50% du coût de l'allocation dès la signature du CAE, tandis que l'établissement recruteur prendra en charge la partie restante après les 18 mois d'engagement.

Procédure de candidature

Les étudiants et les établissements intéressés ont jusqu'au 31 août pour déposer leur dossier de candidature. Ce dispositif vient compléter d'autres initiatives, telles que le Contrat d'engagement de service public (CESP), qui offre une allocation mensuelle aux étudiants en médecine ou odontologie en échange d'un engagement à travailler dans des zones déficitaires.

Pour plus d'informations et pour candidater, rendez-vous sur le site de l'ARS Normandie.