Découverte. Le pays de Caux, capitale du lin : à la découverte des techniques ancestrales

"Les lins les plus beaux du monde sont dans le pays de Caux", confie, tout sourire, Antoine Vandecandelaere, agriculteur passionné par la culture du lin. Fiers de leur métier, Antoine et Brigitte accueillent les visiteurs depuis 1993 à Amfreville-les-Champs pour leur faire découvrir le monde du lin au sein de leur ferme Au Fil des saisons et de leur écomusée. Au cœur d'un clos masure, vous pourrez admirer le charme typique d'une ferme cauchoise, avec sa mare et son verger. Les deux gérants de l'écomusée partagent la passion qui les anime.

"Le lin, une plante qui a 10 000 ans"

Lors d'une initiation au filage, Antoine Vandecandelaere transforme le lin devant les visiteurs curieux et raconte l'histoire fascinante de cette plante millénaire : "Le lin, c'est une plante qui a 10 000 ans." En effet, les premières traces de sa culture remontent au Moyen-Age. Toujours cultivé aujourd'hui, son traitement a considérablement évolué, comme le souligne l'agriculteur : "Autrefois, tout se faisait à la main." Sans machine, de nombreuses familles vivaient grâce à cette culture. "Cela fait 42 ans que nous ne travaillons plus avec les mains." En 1920, les premières machines ont été introduites, marquant une évolution que présente Antoine Vandecandelaere dans un bâtiment de la propriété où sont exposés "des outils en bois de 1920 jusqu'à aujourd'hui". On y retrouve les premiers semoirs, pulvérisateurs, arracheuses, et même les premiers outils pour retourner le lin, depuis le simple bâton de bois jusqu'aux machines industrielles. Une découverte fascinante pour le plus grand nombre.

Pratique. Route de Yémonville, à Amfreville-les-Champs. Visite commentée les mercredis sur le lin. Tarif : 4€ avec dégustation de cidre.