Les incontournables. Notre top 3 des plus belles balades

Et si vous alliez vous reconnecter avec la nature ? L'été est une période propice aux randonnées et la Normandie s'y prête parfaitement bien. Une fois que vous avez trouvé de bonnes chaussures de sport ou de randonnée, vous pouvez vous élancer pour des balades sympas en famille. La rédaction en a sélectionné trois pour vous autour de Caen. Pas de panique, on ne vous emmène pas sur des terrains difficiles. Ces trois randonnées ne nécessitent pas de niveau sportif particulier.

Des randonnées faciles

La plus connue et la plus simple d'accès du centre-ville de Caen est sûrement celle des berges de l'Orne. Au départ du parking des Joyeux Coureurs, à 6 minutes à pied du parking de la Prairie, vous pouvez vous enfoncer dans la nature, pour découvrir les marais de l'Orne. Si vous voulez allier marche et patrimoine, on vous emmène du côté de l'abbaye d'Ardenne. Si vous êtes prêt à faire un peu plus de km, rendez-vous à Bretteville-sur-Odon. L'itinéraire vous propose une boucle d'environ 10km, entre cours d'eau et forêt.