Rouen. Un ouf de soulagement pour le FC Rouen qui se maintient en National

Après des mois dans l'inconnu, le club de football de Rouen est enfin fixé sur son sort depuis mardi 9 juillet. La DNCG, gendarme des finances des clubs français est revenue sur sa décision et laisse le club rouennais évoluer en National la saison prochaine. Pour fêter cette bonne nouvelle, les cadres du FCR se sont alors réunis dans un hôtel rouennais pour communier.

"C'est une victoire collective"

Tout de rouge vêtu et entouré de ses joueurs, Iwan Postel, le nouveau président du club, a laissé sa joie déborder : "C'est une victoire collective ! Je leur avais promis de gagner, je suis un gagnant." C'est en effet une première victoire pour le nouveau président du club rouennais, avec cette nouvelle décision tombée dans la journée du mardi 9 juillet. L'équipe est garantie d'évoluer en National pour la saison prochaine. "C'est le sérieux qui l'emporte, je remercie la DNCG et toute mon équipe", poursuit le président. Le club a réussi à apporter toutes les garanties devant le gendarme financier, en apportant 500 000€ de plus aux 2,2 millions initiaux.

"Un ouf de soulagement"

Malgré des semaines dans l'inconnu, Clément Bassin, joueur cadre du FCR, a toujours cru en Iwan Postel : "C'est un ouf de soulagement. On sait que la situation n'était pas évidente. Le président nous a rassurés, on a toujours été à 100% derrière lui." Maintenant fixé, les joueurs se tournent vers la saison prochaine. Le capitaine des diables rouges exprime son enthousiasme : "C'est à nous, les joueurs, de lui rendre cette confiance sur le terrain." Des tests physiques sont prévus dans la semaine et un retour progressif sur les terrains dès ce week-end.