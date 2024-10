Hérouville-Saint-Clair. Beauregard Aventure : 10 parcours dans les arbres

Il y en a pour toute la famille à Beauregard Aventure. Situé à Hérouville-Saint-Clair, au bord de l'Orne, le plus grand parc d'accrobranche de Normandie propose dix parcours dans les arbres, du rose au bleu, en passant par le violet. Les plus petits, dès l'âge de deux ans, peuvent s'amuser sur environ 13 jeux différents. Des jeux gonflables seront d'ailleurs proposés à côté. Pour les plus courageux, on vous propose le parcours extrême. Situé après le parcours noir, il offrira un niveau de difficulté très élevé avec plus de hauteur et plus de technique. Par exemple, vous allez devoir réaliser le cochon pendu ou passer un mur d'escalade. Un conseil : munissez-vous d'une paire de gants, d'un pantalon et de chaussures fermées.

Pratique. De 8 à 24€. Tél 02 31 44 14 79.