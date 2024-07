Cherbourg. Les pompiers emménagent dans leur nouvelle caserne, un convoi de 37 véhicules dans les rues de la ville

Un moment historique ! Les sapeurs-pompiers de Cherbourg vont emménager mercredi 10 juillet dans leur nouveau centre de secours situé avenue du Thivet à Equeurdreville-Hainneville.

Défilé dans les rues de la ville

Le départ officiel du centre de secours actuel avenue de Plymouth est prévu à 14h avec un convoi de 37 engins et remorques dans les rues de Cherbourg. "Ce convoi passera par le centre commercial Les Eleis, le commissariat, le pont tournant, puis la place du théâtre, la place Napoléon et enfin la base navale des marins-pompiers, avant d'arriver à 15h au nouveau centre de secours, avenue du Thivet", explique le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche.

La nouvelle caserne se trouve avenue du Thivet à Equeurdreville-Hainneville. - SDIS 50

Franck Esnouf, président du conseil d'administration du SDIS, et le contrôleur général Patrick Sorieul, directeur du SDIS, remettront la clé de cette immense caserne au commandant Loïc Jourdan, chef de centre de Cherbourg et commandant de la compagnie Nord.