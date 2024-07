Législatives 2024. Revivez l'interview d'Elisabeth Borne, candidate de la 6e circonscription du Calvados

Première ministre française durant vingt mois, de 2022 à 2024, Elisabeth Borne est désormais candidate à la députation sous l'étiquette de la majorité Ensemble. Elle souhaite représenter la 6e circonscription du Calvados, comprenant notamment la commune de Vire, à l'Assemblée nationale. En ballottage, son adversaire au second tour sera Nicolas Calbrix du Rassemblement national (RN), après que Noé Gauchard (LFI-NFP) se soit désisté en tant que troisième. Son principal opposant d'extrême droite a décliné notre invitation.

Interview avec Elisabeth Borne Impossible de lire le son.

40 minutes d'échange

Questionnée durant 40 minutes, elle s'est expliquée sur le bilan de ses précédents mandats, sur son programme et son adversaire du RN, mais aussi sur sa vision de la future Assemblée et la situation politique actuelle. Sur sa politique du territoire, elle explique que "les Français ont beaucoup de questions, on voit qu'on a vraiment besoin de travailler en proximité, avoir des réponses précises et pratiques. On a remis des services de proximité, avec la création des maisons France services par exemple". Elle ne manque pas d'évoquer son adversaire Nicolas Calbrix, mais sans le nommer personnellement : "Je pense que le RN attise et capte les colères, au lieu d'apporter des réponses concrètes. Je suis frappée quand je l'entends qui ressasse des formules qui doivent lui avoir été fabriquées par Paris, et qui ne s'intéresse absolument pas de la circonscription."

Sur le désistement en sa faveur de Noé Gauchard, candidat NFP issu de LFI, "l'enjeu c'est de ne pas donner les pleins pouvoirs et une majorité absolue au RN. Nous devons faire barrage, et se retrouver autour de candidats qui partagent nos valeurs républicaines". De plus, sur la future situation politique elle dit qu'"il faudra toujours écouter les autres, les oppositions, et c'est cela qui devra prévaloir pour les prochains mois. Aussi, j'ai toujours cru au travail main dans la main avec les collectivités qui connaissent leur territoire, c'est une des clés".