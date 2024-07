Dieppe. Tour de France à la voile : un village, et de nombreuses animations prévues pour le public

Les passionnés de sport nautique vont être ravis. Le Tour de France à la voile passe par Dieppe du 3 au 5 juillet. Ville étape de l'événement, Dieppe comptera sur plusieurs animations ouvertes au public avant d'accueillir la flamme olympique vendredi.

Trois jours d'animations

Pour l'occasion, la Ville de Dieppe accueille plusieurs animations durant ces trois jours. Cela commence dès le mercredi 3 juillet à 11h30 avec l'inauguration du village sur le quai Henri IV. Vous pourrez y retrouver différentes animations autour du monde maritime. La journée se termine par la réception des navigateurs en soirée au port de plaisance, sur les pontons d'Esnambuc et Vauquelin. La journée du jeudi est quant à elle marquée par le Grand Prix de Dieppe Pays Normand, à suivre dès 10h30 au large. Vous pourrez assister à la remise des trophées à 17h30 sur le quai Henri IV qui se poursuivra jusqu'à 20h pour la soirée de clôture de l'événement. Le site fera le plein de moments festifs et musicaux jusqu'à vendredi pour le passage de la flamme olympique. Les skippers repartiront vendredi 5 juillet à 15h pour la course, et se rendront à Deauville pour poursuivre leurs périples. Une aventure qui se terminera à Saint-Cast-Le-Guildo, le 14 juillet prochain, pour l'arrivée finale.