Grippe A : 5 000 doses au CHU

Quel bilan pouvez-vous tirer de ces premiers jours de vaccination ?

“Nous avons reçu les vaccins pour le virus pandémique samedi 17 octobre. Il était prévu de commencer la vaccination massive avec des points de vaccination dans les services le 2 novembre mais puisque les doses sont déjà disponibles, et en accord avec le plan national, nous avons pris la décision de permettre la vaccination dès le lundi 19 octobre.

Il est donc possible pour tous les agents qui se présentent au service de santé du travail de se faire vacciner. Il n’y a qu’une seule précaution : il faut un délais de carence avec le vaccin contre la grippe saisonnière de trois semaines. Le service de néonatalogie et de réanimation pédiatrique fait lui l’objet d’une attention particulière car les patients qui y sont pris en charge sont plus à risque”.

Les agents de santé répondent-ils présents à la vaccination ?

“Les professionnels de santé éprouvent les mêmes craintes que la population. Celle-ci sont fondées sur l’incertitude. C’est un vaccin qui n’a pas encore beaucoup de retour d’expérience puisqu’il est extrêmement récent. Ces préoccupations sont légitimes. Ceci étant dit, en tant que professionnels de santé, les agents ont par exemple des connaissances sur les effets secondaires éventuels. Le risque est très très faible. Il est très important que nos agents n’attrapent pas la grippe A pour ne pas la transmettre aux patients avec qu’ils sont en contact.

Pour autant, nous respections le principe du libre choix et nous ne contraignions personne dans l’établissement à se faire vacciner”.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire