Les centres de vaccin du Calvados

Au CHU de Caen, les vaccins ont été reçus le week-end du 17 et 18 octobre. Les personnels des services néonatalogie et réanimation pédiatrique sont concernés en priorité. La vaccination dans tous les services sera proposée à partir du 2 novembre.

Concernant les centres de vaccination, on en compte 15 dans le Calvados. Le public devrait recevoir une lettre de convocation pour s'y rendre, en attendant le feu vert du ministère de la santé donné à la prefecture.

À Caen : Annexe Dunois, 12 rue du Chemin Vert ; La Baraque, 35 rue du Président Ribot ; école primaire Copernic 60, place Champlain ; le club du 3ème âge Lucien Néel, place de l'Egalité.

À caen : centre socio-culturel , 22 rue des Écoles.

À Hérouville-Saint-Clair : collège Boisrobert.

À Mondeville : la Maison du Peuple, 15 rue Pasteur.

À Ouistreham : espace sénior Jules Vicquelin, 94 avenue Foch.

D'autres sites se trouvent à Bayeux, Dives-sur-Mer, Falaise, Vire et Lisieux.



