Le dernier centre de vaccination ferme à Caen

Aussi, la Préfecture a décidé la fermeture progressive des centres de vaccination, dont les quatre de l'agglomération caennaise. Celui du Chemin Vert fermer le dernier aujourd'hui, ce samedi 30 janvier. 'Le nombre de vaccinations diminue ... On s'ennuie un petit peu tout de suite !”, reconnaissait en souriant Jean Hébert, médecin à la retraite et bénévole depuis le début de la campagne de vaccination. 'Nous vaccinions 25 personnes par jour en moyenne”, estimait Annie-France Leyrit, chef du centre. La vaccination contre la grippe A H1N1 se fera dorénavant chez les médecins généralistes. Il est également possible, à dater de ce vendredi 29 janvier, de se faire vacciner au CHU. Les intéressés devront prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone au 02 31 06 50 94 (accueil téléphonique du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30), se rendre au service de santé au travail, situé au 1er étage de la tour Côte de Nacre, aux dates et heures indiquées lors de la prise de rendez-vous, et se présenter munies de leur carte vitale.







