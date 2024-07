Le Havre. Baladez-vous au sein de l'Estuaire de la Seine entre faune et flore

Contempler la faune et la flore environnante tout en marchant, c'est la promesse de ce nouveau sentier proposé par la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine. Depuis le mois de mai, une nouvelle promenade balisée a fait son apparition au cœur du marais du Hode, entre le pont de Normandie et celui de Tancarville. Cette balade s'effectue autour du marais du Hode pour une durée de 2 heures. Le sentier est équipé de trois postes d'observation. Vous pourrez tenter d'apercevoir les espèces qui peuplent l'espace naturel. Il est toutefois recommandé de se prémunir de jumelles pour être sûr de ne pas les louper et de rester discret afin de ne pas déranger ces animaux. Il est également conseillé de porter des chaussures résistantes à l'eau pour profiter pleinement de la balade, car le marais comporte des zones humides. Différentes plaquettes d'informations sont disposées le long des 6,5km du tracé. Pour les plus jeunes, des questionnaires sont disponibles sur le site : maisondelesturaire.org. A noter aussi que cinq autres marches sont disponibles autour du site naturel.