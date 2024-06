Calvados. Un cheval découvert très amaigri et en mauvais état, le procureur saisi de l'affaire

C'est un cheval très amaigri, en très mauvais état, qui a été aperçu sur la commune de Val d'Arry, dans le Bocage. L'association de défense des animaux Stéphane Lamart a reçu un signalement mercredi 26 juin et s'est ensuite déplacée pour constater. Le cheval cachectique est laissé à l'abandon "seul dans un herbage situé en face de la rue du Domaine du Val", précise l'association, qui suppose une absence de soins prolongés.

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Caen, alors qu'une réquisition judiciaire est en cours à la gendarmerie de Villers-Bocage.

N'ayant plus de place, l'association Stéphane Lamart confie la prise en charge de l'équidé à la Fondation Brigitte Bardot. "Nous recevons de plus en plus de signalements d'abandons et de maltraitances envers les équidés, qui donnent lieu à de plus en plus de saisies. Un cheval a des besoins physiques et physiologiques, de plus, sa durée de vie est d'une trentaine d'années, il faut en être conscient", réagit Stéphane Lamart, fondateur de l'association.