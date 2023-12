Calvados. Une voiture fonce dans un refuge pour animaux

Le refuge des orphelins de l'association Stéphane Lamart, aux Monts d'Aunay dans le Calvados, a été réveillé par un fracas. Une voiture s'est encastrée dans le portail et la maison du refuge à 00h43, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 juin. L'accident n'a fait aucun blessé, humain ou animal.

Le conducteur, en état d'ivresse au moment de l'accident, a été placé en cellule de dégrisement par les gendarmes d'Aunay sur Odon. L'association annonce porter plainte pour dégradation d'un bien.

L'association Stéphane Lamart affirme avoir demandé à plusieurs reprises à la mairie d'installer des dos d'ânes. "Régulièrement, les bénévoles et salariés du refuge qui promènent les chiens aux alentours du refuge se font klaxonner par les voitures voulant rouler plus vite, provoquant ainsi de fortes altercations, ce qui met ainsi en danger la vie du personnel et des animaux."