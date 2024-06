Formule 1. Pierre Gasly prolonge chez Alpine juste avant le GP d'Autriche

BWT Alpine F1 Team a officiellement annoncé le prolongement de contrat de son pilote Pierre Gasly, originaire de Rouen, jeudi 27 juin, soit la veille du début du Grand Prix d'Autriche. "L'accord, une prolongation de son contrat actuel, permettra à Pierre d'entamer la saison 2025 et au-delà", explique l'écurie française. Le pilote normand entamera donc sa troisième saison au sein d'Alpine l'année prochaine, tandis que son co-équipier Esteban Ocon, lui, quitte le navire à la fin de cette saison après cinq années de bons et loyaux services.

Pierre Gasly comptabilise avec Alpine quelque 32 départs pour un cumul de 67 points au total et deux médailles d'argent. "Je suis officiellement ici depuis plus de 18 mois et il a toujours été prévu de construire un projet à long terme avec l'équipe. Même si sur la piste la saison a été difficile jusqu'à présent, je reste fidèle au projet et je ne vais nulle part", a déclaré le principal intéressé.

Pierre Gasly se dit également, "satisfait des changements apportés, du travail acharné et de la direction que prend l'équipe". Alpine semble en effet remonter la pente après un début de saison catastrophique. Les deux pilotes, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont à nouveau pris des points lors du dernier Grand Prix de Barcelone, dimanche 23 juin, en terminant 9e et 10e, permettant à Alpine de gagner une place au classement des constructeurs.

BWT Alpine F1 Team "annoncera en temps voulu le coéquipier de Pierre pour la saison 2025".