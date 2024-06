Miss Normandie 2024. La Caennaise Maëva Cristofoli et son combat contre les troubles du comportement alimentaire

Agée de 19 ans, Maëva Cristofoli se présente à l'élection de Miss Normandie 2024, qui se déroule le samedi 29 juin à Anova, à Alençon dans l'Orne. Rencontre avec la jeune Caennaise.

Maëva, qui êtes-vous ?

"Je suis italienne de naissance, originaire de Naples. J'ai vécu à Caen pendant 14 ans, nous sommes arrivés en Normandie quand j'étais jeune. L'année prochaine, j'entame un BTS audiovisuel en montage. Je suis aussi autrice, compositrice et interprète, de plusieurs chansons pas encore vraiment sorties !"

Comment s'est faite votre inscription à Miss Normandie ?

"Un hasard total ! J'étais avec des amis quand nous avons vu l'annonce du casting. J'ai peu confiance en moi, et ils m'ont mis au défi d'y aller. Je l'ai fait, mais quand j'ai reçu la convocation, j'avais totalement oublié. Ma mère m'a poussée à m'y rendre. C'était aussi un défi personnel car, pendant des années, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, et surtout d'hyperphagie boulimique. C'est une revanche sur l'acceptation de mon corps. Je me suis lancé le défi de ne pas retomber dans mes vieux travers. "

C'est quoi l'hyperphagie boulimique ?

"C'est un peu comme la boulimie, on ingère de grande quantité de nourriture en peu de temps, ce qui entraîne une prise de poids soudaine. En revanche, il n'y a pas d'élimination, on ne se fait pas vomir ou on ne fait pas de sport à outrance. Tout est stocké dans le corps, et ce sont les émotions qui provoquent les crises."

C'est du passé ?

"La chose qui prime, c'est la dysmorphie corporelle, on se voit plus gros, avec plus de défauts… C'est encore d'actualité, et dur de s'en sortir. Concernant les troubles du comportement alimentaire, je suis en progrès, je ne fais plus de crises comme avant. Je sens que je m'en sors, mais c'est toujours un combat que je mène. "

Comment se passe la préparation à l'élection ?

"C'est très intense. Nous sommes actuellement à Saint-Lô pour répéter les chorégraphies. On est poussées à donner le meilleur de nous-mêmes, et repousser nos limites. C'est dur psychologiquement, mais aussi physiquement, on est crevées ! J'ai un problème au pied actuellement, donc on masse tous les soirs, je plonge mes pieds dans une bassine d'eau glacée… Je fais avec ! "

Pourquoi vous pourriez gagner samedi soir ?

"Alors là… Je n'ai pas forcément la réponse ! Je représente une catégorie de personnes sensibles à mon combat, que je veux porter à bien. Gagner la couronne n'est pas mon objectif de vie, je participe surtout pour montrer qui je suis et me dépasser. Pourquoi je peux gagner ? Non sincèrement, je ne saurais répondre. "